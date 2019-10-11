Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Fikri K.’ye H.U. idaresindeki 34 LD 1319 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fikri K. başından darbe alarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Muratlı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sağlık durumu ciddi olan yaralı, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü H.U. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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