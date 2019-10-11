Asfaltlanacak yolları inceledi

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Ergene Belediyesi ortaklığında Sağlık Mahallesi'nde asfaltlanacak olan 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel incelemelerde bulundu.

Ergene Sağlık Mahallesi 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Ergene Belediyesi ortaklığında asfaltlama çalışmalarının bir an önce başlayacağını belirtti. Ergene’de asfaltlanmayan yol kalmayacak sözünün arkasında durduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Göreve gelir gelmez Ergene'mizin en büyük sorunlarının başında gelen asfalt sorununu minimum aza indirdik, ilçemizde çok az sayıda asfaltlanmayan yolumuz kaldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla Sağlık Mahallemizde bulunan 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerimizdeki asfaltlama çalışmalarımızın ardından asfalta ihtiyaç duyulan az sayıdaki yollarımızı da asfaltlayarak halkımızın yol sorununu ortadan kaldıracağız” dedi.

TEKİRDAĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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