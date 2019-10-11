Belediye personeline kanser farkındalığı eğitimi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İlçe Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri, Çorlu Belediyesi personeline "Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtımı ve Kanser Farkındalığı" konulu eğitim verdi.

2018 yılından itibaren Çorlu Devlet Hastanesi ek hizmet binası Münir Alkan Yerleşkesi'nde (Eski Askeri Hastane) hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Çorlu Belediyesi personeline eğitim vererek gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi, halkın sağlık standartlarını yükseltmek amacıyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.



Ücretsiz tedavi imkanı

Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) yetkilileri, birimlerine pek çok sağlık sorunuyla başvuran hiçbir sağlık güvencesi olmayan hasta vatandaşlara dahi ücretsiz olarak hizmet verildiğini belirtti. Birimde beslenme danışmanlığı, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlık, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), kadın üreme sağlığı gibi rahatsızlıklara ücretsiz olarak tedavi olanağı sunuluyor. Yetkililer, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak randevu oluşturabileceklerini ve uzman personellerden destek alarak sigara bağımlılığından kurtulabileceklerini belirtti.



Erken teşhis önemli

Kanser farkındalığı oluşturmak ile ilgili bilgi veren Sağlıklı Hayat Merkezi doktorları, kanser hastalığına dikkat çekmenin ve erken teşhis konusunda halkı bilinçlendirmenin önemine de değindiler. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin KETEM biriminde ücretsiz tarama muayenesi yaptırılabileceğini söyleyen doktorlar, hastaların 0828 258 24 2021 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabileceklerini belirttiler.



Sağlıklı Hayat Merkezi

Sağlıklı Hayat Merkezi; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. Sağlıklı Hayat Merkezleri, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek, birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastaneye gereksiz başvurunun önüne geçmek, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek; halihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmek; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmak amaçlanmaktadır.

TEKİRDAĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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