1 kişinin hayatını kaybettiği caddeye yaya geçidi yapıldı

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Muratlı’da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının hemen ardından kazanın yaşandığı caddeye yaya geçidi yapıldı.

Dün akşam Sıradükkanlar’da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan trafik kazasında Fikri Kantarcı, karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hayatını kaybetmişti. Olayın sabahı kazanın yaşandığı caddeye yaya geçidi yapımına başlandı. Serzenişte bulunan mahalle sakinlerinden Zeynep Yap, “Keşke yaya geçidi daha önce yapılmış olsaydı da kimse canından olmasaydı” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tamer Yargı, geçen hafta Büyükşehir Belediyesi UKOME’den bahse konu cadde üzerine yaya geçidi talebinde bulunduklarını, dün keşfinin gerçekleştirildiğini, bugün ise yaya geçidinin yapıldığını aktardı.

TEKİRDAĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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