Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muratlı ilçesi Sıradükkanlar mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Fikri Kantarcı’ya otomobili ile çarpan sürücü Hüseyin U., yayanın ölümüne neden olmuştu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Hüseyin U., 'taksirle ölüme sebep olma' gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazada ölen Kantarcı’nın cenazesi ise, İstiklalKurtpınar Mahallesi Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TEKİRDAĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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