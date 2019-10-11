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Bakan Turhan: “Harekat yapacağımızı söylemiştik” “Kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var" dedi.

Bakan Turhan: “Harekat yapacağımızı söylemiştik” “Kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var” dedi.
Tekirdağ’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Turhan daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i de ziyaret etti. Başkan Yüksel ile bir süre sohbet eden Bakan Turhan’ın son durağı ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı oldu.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’ı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada düzenlenen toplantıda, "Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik ve açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik. Türkiye'nin kendi kararlarını kendisi alan bir idare ve onun başındaki liderinin varlığından bir kez daha haberi oldu. Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var. Bütün dünya anlamış oldu, bilmiş oldu. Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur. Birileri kalkıyor, 'siz işgal yaptınız, siz burada haddinizi aştınız' diyor. Ama biz istiklalimizi, güvenliğimizi korumak ve sınırımızı tehdit eden bu yapılara karşı bunu yapma hakkımız var diyoruz" şeklinde konuştu.

“Millet kendilerine şamarı vuruyor”
Bakan Turhan açıklamasının devamında, "Türkiye'yi ve iktidarımızı yıpratmak için bazı teşebbüslerde bulunuldu. Gezi olayları gibi, çukur hadiseleri gibi, 15 Temmuz hadiseleri gibi. Yine yeni hazırlıklar içerisinde, AK Parti iktidarını ve onun liderini, milletin nezdinde, gözünde gönlünde olan itibarını zayıflatmak için neler yaparız diye düşünüyorlar. Bazı içimizden çıkan bu davaya geçmişte hizmet etmiş fakat nefsine uymuş, hesabilik içerisinde olan arkadaşlarımız şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama görüyorsunuz bir şeyde ortaya çıkmış değil. Çünkü gittikleri her yerde millet kendilerine şamarı vuruyor" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:03
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