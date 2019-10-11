Tarım arazilerine giren domuz sürüsü çiftçileri tedirgin etti

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– Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü, çiftçileri tedirgin etti.

Muratlı’nın Arzulu ve Aydınköy mahalleleri civarında çalışmak üzere tarlalarına giden çiftçiler, çok sayıda domuzun bulunduğu sürünün tarla ortasında olduğunu fark etti. Tarlasında irili ufaklı domuzların yer aldığını belirten çiftçilerden Furkan Işık, ilk kez domuz sürüsü ile karşılaşmadıklarını ve geçen yıl da yine domuz sürülerinin tarım arazilerine ve hayvanlara zarar verdiğini söyledi. Yerleşim yerlerine yakın olan domuzlar, kırsal mahallelerde tedirginlik yaşattı.

TEKİRDAĞ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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