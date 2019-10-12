Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Atatürk Bulvarı Genç Girişimciler ve İş Adamları Lokali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden bir motosiklet, aynı yönde seyreden otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Rahman K. (17) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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