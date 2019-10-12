Tekirdağ’da su maymunu gören vatandaş hem korktu hem şaşırdı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı görülen su maymunu korku ve hayretle karşılandı.

Camiatik Mahallesi kamyon garajı civarında gece yarısı işten çıkan bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada dev bir fareye benzeyen su maymununa rastladı. İlk kez görüldüğü ifade edilen su maymunu, hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Yolda bir köpeğin de havladığı görüldü.

O anları telefon kamerasıyla kaydeden ve şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, “Bu nasıl bir şey yahu” demesi üzerine başka bir kişinin de, “Ben biliyorum onun ne olduğu sıkıntı yok” diyerek merak etmemesini gerektiğini söyledi.

TEKİRDAĞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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