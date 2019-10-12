Tarihi kilisede kepçeyle izinsiz kazı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde tarihi Rum kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ortaya çıktı.

Tepeköy Mahallesi’nde 1887 yılında yapılan tarihi Rum kilisesinde kepçe ile izinsiz kazı çalışması yapıldığı bildirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından izinsiz olduğu ortaya çıkan faaliyetler durduruldu.

Kilisenin zarar görmesine çok üzüldüklerini ifade eden mahalle sakini Sebahat Tekinay, “Gelmişler buraya kimseye sormadan getirmişler bir kepçe kırıp, döktüler. Yazık, günah tarihi binanın zarar görmesine epey üzüldük” diye konuştu.

Yetkililerin kazı yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduğunu ifade eden Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Barış, hasar gören tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti.

TEKİRDAĞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:43

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.