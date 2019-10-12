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Vali Yıldırım’dan ‘Barış Pınarı’na destek açıklaması

İHA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriye ‘de Barış Pınarı Harekatı’na yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.
Vali Yıldırım açıklamasında, “Vatanımızın güvenliği, Milletimizin istikbali için Kahraman Ordumuz, Suriye ‘de Barış Pınarı Harekatı’nı yürütmektedir.Tarih boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Türk Milleti, tüm Tekirdağ’lılar tek yürek olarak ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Aklımız ve kalbimiz cephe hattında, dualarımız kahramanlarımız içindir. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah bu milletin gururu, gözbebeği ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:43
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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