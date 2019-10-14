Gol sonrası asker selamı

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Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.

Malkara 14 Kasımspor ile Sağlamtaşspor arasında oynanan maçta Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik unutulmadı. Atılan penaltı golünün ardından Malkara 14 Kasımsporlu futbolcular, tribünlere asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı kahramanlarına destek verdi. Taraftarlar da bu jeste kayıtsız kalmayarak alkışla karşılık verdi.

Malkara 14 Kasımspor sahadan 31 galip ayrıldı.

TEKİRDAĞ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:40

YATSI 19:59

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