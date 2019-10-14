İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

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İstanbulÇanakkale yolu Tekirdağ’ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul Çanakkale yolunun D 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.

Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:40

YATSI 19:59

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