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İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İHA

İstanbulÇanakkale yolu Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbulÇanakkale yolu Tekirdağ’ın Malkara ilçesi civarında yoğun sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul Çanakkale yolunun D 110 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.
Ekipler bölgede denetimlerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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