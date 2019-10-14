Çöken çatının altında kalan kadın yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kullanılmayan müstakil kerpiç evin çöken çatısının altında kalan Fatma Yavaş (55) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla çatının altından çıkarılan Yavaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Karababa Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Yavaş'a ait kullanılmayan kerpiç evde eşi Fatma Yavaş, çatının altındaki tuğlaları başka bir yere aktarmak istedi. Tuğlaları aktardığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin çatısı Fatma Yavaş'ın üzerine çöktü. Gürültüyü duyan komşu ve akrabalarının ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada Fatma Yavaş'ın akrabaları çatısı çöken evin yanında bulunan kahvedeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar çöken çatıyı kaldırarak altında kalan Yavaş'ı güçlükle çıkardı. Yavaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yavaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatının çökmesi sırasında duyduğu sesten çok korktuğunu söyleyen Mehmet Yavaş (85), "Ben evin yanındaydım. Birden gürültü koptu, çok korktum. Hemen buraya geldim. Sesi duyanlar da gelmişler, çatıyı kaldırıp Fatma Yavaş'ı altından çıkardık" dedi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.



TEKİRDAĞ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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