Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 62 yaşındaki bir adam, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, ilçe kırsalındaki bir mahallede 62 yaşındaki T.E. isimli şüpheli, 16 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmanın ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli T.E. tutuklanarak, Muratlı Cezaevi’ne konuldu.

TEKİRDAĞ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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