Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından yürütülen rutin kontrollerde evsel atık çöp konteynerine endüstriyel atık döktüğü tespit edilen firma ve şahıslar hakkında tutanak tanzim edildi.

Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde denetim ve kontrollerde bulunan Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Ekipleri, evsel atık çöp konteynerinde endüstriyel atık tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında endüstriyel atıkların Ergene'de faaliyet gösteren bir üretim firmasına ait olduğunu tespit eden ekipler, endüstriyel atıkları ilgili firmaya çöpten toplatarak lisanslı atık bertaraf tesisine teslim edilmesini sağladı.

Çorlu Belediyesi Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmeliğe istinaden ilgili firma ve şahıslar hakkında evsel atık konteynerine atılması yasak endüstriyel atık atılmasına istinaden tutanak tanzim edildi. İlgili tutanak gerekli işlemlerin yapılması için Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, hem firmaları hem de vatandaşları uyararak evsel atık konteynerlerine çöp dışında moloz, inşaat atığı, endüstriyel atık ve kül gibi maddelerin atılmaması gerektiğini hatırlattı.

TEKİRDAĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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