Önerler’deki mesire alanları ve cami, hükümlüler tarafından temizlendi

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorlu Belediyesi tarafından da uygulanan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Çorlu’da temizliği yapılan alanlara bir yenisi daha eklendi.

Daha evvel Çorlu şehir merkezinde yer alan Gölbaşı Gençlik Parkı ile ilçe merkezindeki bazı alanlarının temizliğinin denetimli serbestliğe tabi hükümlüler tarafından yapılmasının ardından Çorlu’nun Önerler Mahallesi’ndeki mesire alanları, ortak kullanım alanları ile köy meydanında yer alan caminin temizliği gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, “Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi çerçevesinde Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çorlu Belediyesi ile iş birliği yaptık. Bu iş birliği neticesinde Çorlu Belediyesi çalışanları ve Denetimli Serbestlik kapsamında kamu yararına ücretsiz çalışarak yerine getiren hükümlüler Önerler Mahallesi’nde çamlık, ibadethane ve ortak kullanım alanlarını temizleyerek halkın kullanımına uygun hale getirdi. Desteklerinden dolayı Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter’e mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

TEKİRDAĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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