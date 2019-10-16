Şehit Sedat Uysalcan’ın adı okul çeşmesinde yaşatılacak

Vatani görevini yaptığı sırada 3 Temmuz 2002 tarihinde şehit olan Muhabere Çavuş Sedat Uysalcan adına Çorlu’da pek çok hayrat yaptıran ailesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Sedat Uysalcan’ın şehit olduğu 2002 yılından bu yana geçen zaman zarfında Çorlu’da bir sağlık ocağının tadilatını yaptırarak oğullarının adını veren Uysalcan ailesi, daha sonra Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nun bahçesine de bir çeşme yaptırmıştı.

Şehit Muhabere Çavuş Sedat Uysalcan’ın adının verildiği bir de park bulunan Çorlu’da ailesi Uysalcan adına son olarak Atatürk İlkokulu bahçesine bir çeşme daha yaptırdı.

Çorlu’da henüz 7. sınıf öğrencisiyken yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Doruk Şen adına okulda bir de anasınıfı yapılması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı.

Program kapsamında Kaymakam Sarılı hayırsever Uysalcan ve Şen ailelerine eğitime katkılarından ötürü plaket verdi.

TEKİRDAĞ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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