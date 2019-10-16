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Teknik lise öğrencilerine sıfır araç hibe edildi

İHA

Çorlu'da eğitim öğretim veren okullar arasında yer alan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, uygulamalı derslerde kullanmak üzere sıfır kilometre araç hediye edildi.

Teknik lise öğrencilerine sıfır araç hibe edildi

Çorlu'da eğitim öğretim veren okullar arasında yer alan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, uygulamalı derslerde kullanmak üzere sıfır kilometre araç hediye edildi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen teslim törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Ford Otosan yöneticileri de katıldı.

Okula kazandırılan bir teknik bölümünün de açılışının gerçekleştirildiği programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerde kullanmaları için okula araç hibe eden firma yetkililerine teşekkür etti. Eğitimde sınırın olmadığını ve teknolojiye ayak uydurmak için sürekli eğitimin şart olduğunun altını çizen Vali Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz bu günün teknolojisini kullanmak için, onu bilmek gerekir. Bizler, öğrencilerimize her anlamda en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bugün burada sosyal sorumluluk kapsamında yapılan araç hibesinin diğer bağışçılara da örnek teşkil edeceğini umuyorum” dedi.

Tekirdağ'daki meslek liselerinin son derece başarılı olduğunu ve meslek lisesi öğrencilerinin de çok iyi eğitim aldığını kaydeden Vali Yıldırım, “Bu bölgedeki öğrenciler de sanayi de şanslı. Öğrenciler hemen sanayi kuruluşlarına, sanayi kuruluşları da kısa sürede mesleki elemanlara erişebiliyor. Öğrenciler çok şanslı hemen yanı başlarında büyük bir sanayi imkanı var. Kendisini yetiştiren öğrencilerimiz, usta olacak, ustabaşı olacak, mühendis olacak ve ileride başka öğrencileri yetiştirerek ekonomiye katkı sağlayacak” diye konuştu.

Törende konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ise, “Ford Otosan'ın ihtiyacımız olan teknik personel istihdamını desteklemesi ve bizler vesilesiyle bu aracı bağışlaması Volkan Otomotiv olarak bizleri gururlandırdı. Bizler de teknik personel yetiştirilmesini destekleyerek, okulun ihtiyacı olan özel takım, ekipman ve sarf malzemeleri bundan sonraki süreçte okulumuza sağlayacağız. Ayrıca belli dönemlerde okulu ziyaret ederek, araçla ilgili teknik bilgi akışını hem öğretmenlere, hem de öğrencilere aktaracağız. Gençlerimizin staj dönemlerinde de pratik yapma ihtiyaçlarını karşılayarak, sonrasında bayimizde istihdam edilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sıfır kilometre araç öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere okula bağışlandı.

TEKİRDAĞ

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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