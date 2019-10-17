Malkara’da 55 kaçak göçmen ile 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 55 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan ‘Şok’ uygulamasında 2 hafif ticari araç ile 2 panelvan minibüs durduruldu. Yapılan aramada yurt dışına çıkmayı planlayan 55 kaçak göçmen ile şüpheli 10 organizatör yakalanarak ekipler tarafından karakola götürüldü. İfadelerinin ardından 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kaçak göçmenlerin ise İl Göç İdaresi’ne teslim edilmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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