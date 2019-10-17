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Malkara’da 55 kaçak göçmen ile 10 şüpheli yakalandı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 55 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 55 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan ‘Şok’ uygulamasında 2 hafif ticari araç ile 2 panelvan minibüs durduruldu. Yapılan aramada yurt dışına çıkmayı planlayan 55 kaçak göçmen ile şüpheli 10 organizatör yakalanarak ekipler tarafından karakola götürüldü. İfadelerinin ardından 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kaçak göçmenlerin ise İl Göç İdaresi’ne teslim edilmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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