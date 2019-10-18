Ergene Kaymakamı Taşçı'dan Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret

Ergene İlçesi Kaymakamı Sayın Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’i Belediyedeki makamında ziyaret etti. Kaymakam Taşçı’ya Ergene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri eşlik etti.

Gerçekleşen ziyarette Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Pehlivan, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı’da Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in yanında yer aldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’ya bu güzel ziyaretinden dolayı duyduğu büyük memnuniyetini dile getirirken, Belediyenin yaptığı hizmet ve projeler hakkında Kaymakam Taşçı’ya bilgiler de verdi.

Ergene’nin Tekirdağ’ın en çok gelişen ilçelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Yüksel, Ergene halkının yaşam kalitesini daha da arttırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Başkan Yüksel ziyaretin anısına Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’ya Ergene Belediyesi kahve takımı hediye etti.

TEKİRDAĞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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