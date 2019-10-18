Başkan Sarıkurt: "Kentimize renk katmayı amaçlıyoruz"

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Erdoğan ve ilçede faaliyet gösteren özel okulların temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarihi Belediye Binası’nda düzenlenen toplantıda Çorlu’da faaliyet gösteren özel okul temsilcileriyle bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilerleyen zamanlarda kentte gerçekleştirilecek kültürsanat faaliyetleri ile ilgili iş birliği içerisinde hareket etmeyi arzu ettiğini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda eğitimciler ve idarecilerle bir araya gelen Başkan Sarıkurt, “Şehrimizde kültürel ve sanatsal aktiviteleri geliştirmek için siz değerli okul temsilcilerimizle bir araya geldik. Sizlerden birer eğitimci olarak fikir almayı ve gerçekleştirmeyi planladığımız etkinlikler için iş birliği içerisinde olmamızı umuyorum. Siz değerli eğitimcilerimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Erdoğan’ın da katkılarıyla el ele vererek kentimiz için hizmet etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır.” şeklinde konuştu.



"Her kesime yönelik etkinlik olmalı"

Çorlu’da özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin sayısını artırmayı ve her kesime yönelik kültürsanat faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Başkan Sarıkurt, “Gelecek nesillere kültürel ve sanatsal alanda örnek teşkil edecek projeler oluştururken bir yandan da kentimize renk katmayı planladığımız çalışmalarla çocuklarımızın başarısını ve yeteneğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Sanata sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Başkan Sarıkurt, ilerleyen zamanlarda yeni ve güzel projeler için okul temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirtti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

TEKİRDAĞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

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