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Çorlu'da spor ve hedefler konulu şura düzenlendi

İHA

Çorlu'da spor ve hedefler konulu şura düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Çorlu'da Spor ve Hedefler" konulu spor şurası Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu'da bulunan spor kulüpleri yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri ve hakem temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen şuraya, Çorlu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdülkerim Kasap, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kocabaş, belediye yetkilileri, Çorlu'da faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri ve hakem temsilcileri katıldı. Başkan Sarıkurt "Çorlu'da Spor ve Hedefler" konulu spor şurası açılışında yaptığı konuşmasında Çorlu'da faaliyet gösteren spor kulüplerinin her birinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, Çorlu'yu spor şehri haline getirmek istediklerini ve bu toplantıdan elde edilecek veriler ışığında çalışma yürüteceklerini söyledi.

‘Sporda öncü belediye olacağız’
Şehrin sportif ihtiyaçlarını karşılayarak sporda öncü belediye olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Sarıkurt, "Sporda öncü belediye olacağız. Şehrin spor ihtiyaçlarını karşılayıp, yenilikçi, özgüven sahibi ve ahlaklı sporcular yetiştirerek sporun her dalına katkı sağlayacağız. Güçlü yarınlar için geniş kitlelere ulaşabilecek örnek spor faaliyetleri sunacağız. Sporu Çorlu’da herkesin yaşam tarzı haline getirmeye çalışacak, toplumda spor kültürü oluşturarak sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı kendimize misyon edineceğiz. Takım sporlarına da destek olup ekip ruhunu ön plana çıkararak bir arada nice başarılara ulaşmayı temel görevlerimizden biri olarak göreceğiz. Bugün burada siz değerli spor kulübü yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri ve hakem temsilcileri ile yapacağımız fikir alışverişleri neticesinde bizim için önem arz edecek bilgiler elde edeceğimize inanıyorum. Sizler sporla iç içe bir haldesiniz. Dolayısıyla her türlü sorunu da birebir yaşayan, olumlu ya da olumsuzluklara göğüs gerenler sizlersiniz. Kulüpleriniz ve yetiştirdiğiniz sporcularınız için en iyisini bilenler olarak sizlerin görüş ve önerileriniz hedeflerimizin gerçekleşmesinde çok önemli rol oynayacak. Sporla ilgili her konuda görüşlerinize ve eleştirilerinize açığız. Umuyorum ki buradan çıkacak olan sonuç şehrimizde sporu daha ileriye götürecek, sportif hedeflerimiz daha netleşecek." dedi.

Kulüpler tek çatı altında birleşmeli
Başkan Sarıkurt'un konuşmasının ardından söz alan spor kulüpleri yöneticileri, beden eğitimi öğretmenleri ve hakem temsilcileri yaşadıkları sorunları, talep ve önerilerini dile getirerek çözüm önerisinde bulundular.
Spor kulüpleri yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri ise toplantıda şunları dile getirdiler: "Kulüp olarak şehir dışında gerçekleştirilen müsabakalara giderken ulaşım ihtiyaçlarımız önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Ulaşım sorunlarının giderilebilmesi için çalışma yapılması gerekiyor. Çorlu'da maalesef tesis yetersizliği had safhada. Tesis eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Bu eksiklikten dolayı çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. Devletin spor politikasını mutlaka değiştirmesi ve yetiştirme bedelinin mutlak surette kulüplere verilmesi gerekiyor. Bu bedel amatör kulüplerin varlığını sürdürmelerinde önemli rol oynuyor. Çorlu'da koşu parkuruna da ihtiyaç var. Atletizm için bu parkurlar çok önemli. Maddi sıkıntılardan dolayı malzeme tedarik etmekte de sıkıntılar yaşıyoruz. Alt yapı koordinasyon eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Üniversite çağına gelen gençlerimizin spordan kopmamalarını sağlamalı ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmamalıyız. Kulüplere şehir stadyumlarının açılması gerekiyor. Başarıların belediye tarafından duyurulması önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca kulüplerin tek isim altında birleşmesi için adımlar atılmalı."
Düzenlenen spor şurasına; Avrasya Spor Kulübü, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Tekirdağ Ak Spor Kulübü Derneği, Trakya İhtisas Spor Kulübü, Çorluspor Kulübü, Çorluspor 1947 Spor Kulübü, Çorlu Rumeli Spor Kulübü, Çorlu Doğan Spor Kulübü, Doruk Spor Kulübü, Çorlu İdmanocağı Spor Kulübü, Trakya Offroad Spor Kulübü, Önder Yaşam Spor Kulübü, Pazarspor Kulübü, Gülden Kaya Sanat ve Spor Kulübü, Çorlu Ata Gelişim Spor Kulübü, Yıldız Gençlik Spor Kulübü, Çorlu Sereda Spor Kulübü, TFF Futbol Hakemleri, Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çorlu Gençlerbirliği İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Çorlu Altın Oran Spor Kulübü katılım sağladı.

TEKİRDAĞ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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