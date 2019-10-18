Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördüğü gerekçesi ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan 1 Kasım İlkokulunun boşaltılması kararı alınması ve öğrencilerin başka bir okula gönderilecek olmasına veliler tepki gösterdi. Milli Eğitimi Müdürünün okuldan çıkışına izin vermeyen velilerin tepkisi nedeniyle müdür makam aracını okul bahçesinde bırakarak okul dışına başka bir araca binerek alandan ayrıldı.

Depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Silivri’nin komşu ilçelerinden Çorlu’da bir okul için daha depremde zarar gördüğü için boşaltılması kararı alındı. Daha önce 3 bloklu Çorlu Ortaokulunun bir bloğunun deprem nedeniyle tahliye edildiği Çorlu’da 1 Kasım İlkokulunun da deprem nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile görüşen veliler öğrencilerin Melahat Kozar İlkokuluna yönlendirilmesi teklifini kabul etmedi. Okula yakın mesafede bulunan Ticaret Meslek Lisesi binasının öğrencilerine tahsis edilmesini isteyen veliler duruma ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’a tepki gösterdi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da deprem dolayısıyla okulun tahliye edilmesi gerektiği yazısının bugün kendilerine ulaştığını öğleden sonrası için okulu tatil ettiklerini ve Pazartesi gününe yeni bir binada eğitim öğretime devam etmek için planlama yapılmak üzere velilerle görüştüğünü söyledi.

TEKİRDAĞ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.