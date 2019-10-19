Zarar verdikleri aracın sahibine not olarak ‘intikam yeni başladı’ yazmışlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan ‘intikam yeni başladı’ notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Gökhan Urtekin’e ait park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Bir süre sonra aracının başına gelen Gökhan Urtekin, aracının zarar gördüğünü ve sürücü kapısının yanındaki kaldırıma sprey boya ile yazılmış ‘intikam yeni başladı’ notunu okudu.

Umduğunu bulamayınca, not bırakıp gitmiş

Olaydan şaşkınlık duyduğunu ifade eden Urtekin, “Arabama baktığımda zarar verilmiş olduğunu fark ettim. Teyibi cıvatalı olduğu için zorlamış ama çalamamış. Sanırım çalacak bir şey bulamayınca arabama zarar verip, arabamdaki sprey boya ile ‘intikam yeni başladı’ diye kaldırıma yazı yazmış olabilir.

Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok, kimsenin malına da zarar vermedim. Arabam kapının önünde duruyor. İşe gidip geliyorum. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

Özür dilemeli

Yaklaşık 2 bin lira zararının olduğunu ifade eden Urtekin, şüpheli kişinin, bir an önce zararını karşılayıp, özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

TEKİRDAĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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