Çorlu'da sis etkili oldu

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 ile 15 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çorlu Atatürk Havalimanı´nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.



TEKİRDAĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

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