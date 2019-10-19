Faciadan dönüldü

Muratlı’da bir otomobilin alev alması sonucu başlayan yangın civar evlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kimse zarar görmeden söndürüldü.

Olay, Muradiye Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahçede park halindeki 59 AC 163 plakalı araçtan çıktığı tahmin edilen yangın, bir evin çatısına sıçradı. Civar sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı.

Emniyet ve GAZDAŞ ekipleri de bölgede hazır bekledi. Yangında kimse zarar görmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iki evde ise maddi zarar oluştu.

Yangının kesin başlangıç nedeni araştırılıyor.

TEKİRDAĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.