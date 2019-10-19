19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu’da kutlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu’da kutlama programı düzenlendi.

Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı da olan Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Sarıer, protokol üyeleri, birim amirleri, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

TEKİRDAĞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.