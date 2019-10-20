Ergene’de dualar Mehmetçikler için

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Ergene’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için mevlit okutuldu.

Ergene Kaymakamlığı öncülüğünde Ergene Belediyesi, Ergene Müftülüğü, Ergene Kent Konseyi ve Ergene’nin Cumhuriyet Mahallesi sakinlerince düzenlenen mevlitte eller semaya açılarak dualar Mehmetçik için edildi.

Ergene Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Abdulkadir Geylani Camii’nde düzenlenen programa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Cemaatle tek tek selamlaşan Başkan Yüksel, Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçikler için mevlidi şerif okuttuk. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.

TEKİRDAĞ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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