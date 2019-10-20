Ergene’den Barış Pınarına destek kermesi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ergene ilçesinde kurulu bulunan hemşeri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına katkı sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan dernek binasında düzenlenen kermese Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca ve AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile Ergeneliler katıldı.

TEKİRDAĞ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.