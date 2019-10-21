Tekirda\u011f\u2019\u0131n Malkara il\u00e7esinde kazazedenin yard\u0131m\u0131na giden s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn arabas\u0131nda patlama sesi duyuldu. \u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi olayda, ara\u00e7ta radyat\u00f6r kapa\u011f\u0131n\u0131n patlad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, kaza yapan bir trakt\u00f6r\u00fcn yard\u0131m\u0131na giden duyarl\u0131 bir vatanda\u015f, arac\u0131n\u0131 yol kenar\u0131na park etti. Birka\u00e7 dakika sonra patlama sesi meydana gelen ara\u00e7tan dumanlar y\u00fckseldi. Korkutan olay sonras\u0131 b\u00f6lgeye gelen itfaiye ekipleri, ara\u00e7ta yapt\u0131klar\u0131 incelemede su kaynatma nedeniyle radyat\u00f6r kapa\u011f\u0131nda patlama meydana geldi\u011fini belirledi.