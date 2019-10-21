Tekirda\u011f\u2019da bir otomobil yayaya ve ard\u0131ndan a\u011faca \u00e7arpt\u0131. Kazada 3 ki\u015fi yaraland\u0131. Olay, Kapakl\u0131 il\u00e7esi Cumhuriyet Mahallesi Kazak G\u00f6l\u00fc Mesire Alan\u0131 yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, Kazak G\u00f6l\u00fc ne giden Osman B. y\u00f6netimindeki 59 BA 930 plakal\u0131 otomobil, yolda y\u00fcr\u00fcyen U\u011fur Bay\u00e7elebi (30) isimli yayaya \u00e7arpt\u0131. \u00c7arpman\u0131n etkisiyle savrulan ara\u00e7, yol kenar\u0131ndaki a\u011fa\u00e7lara \u00e7arparak durabildi. Kazada otomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 U\u011fur Bay\u00e7elebi ile ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Osman Bayhan ve ara\u00e7ta bulunan Onur Kaya yaraland\u0131. Yaral\u0131lar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, a\u011fa\u00e7lar\u0131n aras\u0131na s\u0131k\u0131\u015fan ara\u00e7 itfaiye ekiplerinin yard\u0131m\u0131yla \u00e7ekici ile bulundu\u011fu yerden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Trafik kazas\u0131n\u0131 haber alan Kapakl\u0131 \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cemal Bahad\u0131r Murat da kaza yerine gelerek, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu.