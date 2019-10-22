TESKİ Genel Müdürü İçöz, Emniyet Müdürü Erduğan'a başarılar diledi

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Erduğan’ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Genel Müdür İçöz, daha önce Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Erduğan’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ İl genelinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vererek, Emniyet Müdürü Erduğan’la karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz’e ziyareti için teşekkür etti.

TEKİRDAĞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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