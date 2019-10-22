Çorlu’da atık toplayıcılarına denetim

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurda ve atık toplayıcıları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda çekçek diye tabir edilen araçlarla hurda ve kağıt toplayan şahıslara yönelik denetimler şehir genelinde sürdürülüyor. Araç trafiğini tehlikeye sokan, vatandaşlara rahatsızlık vererek hurda ve kağıt toplayan şahısların çekçek arabalarına zabıta ekipleri tarafından el konularak faaliyetleri sonlandırılıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ayrıca şehrimizin muhtelif noktalarında yapılan denetimlerde, kaldırım ve yol işgali yaptığı tespit edilen işletme ve seyyar satıcılara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem uygulamaları da sürdürülüyor.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın sağlığı ve huzuru için şehir genelindeki denetimlerine aralıksız devam edeceği kaydedildi.

TEKİRDAĞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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