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Rögar kapağının çalınma anı kamerada

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'çekçek' denilen araçla çöp toplayan kişinin, yol kenarındaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorlu'da, sokaklardaki çöp konteynerlerinden 'çekçek' denilen araçla kağıt toplayan kişi, yol kenarındaki belediyeye ait rögar kapağını yerinden çıkararak, arabasına koyup, götürdü. Kapağın çalınma anları ise sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda giderken rögar kapağını fark edince duran kişinin, yerinden çıkardığı kapağı arabasına koyup, götürdüğü anlar yer alıyor. 

TEKİRDAĞ

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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