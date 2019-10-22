Rögar kapağının çalınma anı kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'çekçek' denilen araçla çöp toplayan kişinin, yol kenarındaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorlu'da, sokaklardaki çöp konteynerlerinden 'çekçek' denilen araçla kağıt toplayan kişi, yol kenarındaki belediyeye ait rögar kapağını yerinden çıkararak, arabasına koyup, götürdü. Kapağın çalınma anları ise sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda giderken rögar kapağını fark edince duran kişinin, yerinden çıkardığı kapağı arabasına koyup, götürdüğü anlar yer alıyor.
TEKİRDAĞ
22 Ekim 2019 Salı
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