Doktor adayları beyaz önlüklerini giydi Tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi 20192020 akademik yılına kayıt yaptırmaya hak kazanan 165 öğrenci için geleneksel 12. beyaz önlük giyme töreni düzenledi.

NKÜ Rektörlük Konferans Salonu’ndan gerçekleştirilen beyaz önlük giyme törenine rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Güntekin, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör akademik birim yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Güntekin, “Çok genç bir üniversite, çok genç bir fakülte olmamıza rağmen göstermiş olduğumuz ivmeyle öğrenci alımında 12. yılımıza ulaştık. Bu yılın başka bir önemi Trakya’mıza yeni bir tıp fakültesi daha açılmış olup, komşu, kardeş üniversitemiz Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğrenci kabul etti. Rektörümüz Prof. Dr. Mümin Şahin hocamız ile Kırklareli Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Bülent Şengörür hocamızın mutabakatı sonucu Kırklareli Üniversitesini kazanan 31 öğrencimizi 3 yıl boyunca bizler misafir edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Güntekin, “Tıp fakültesi olarak hedefimiz, öncelikle bölgemizde ve ülkemizde eğitim öğretim ve bilimsel açıdan tanınır, seçkin ve örnek gösterilecek bir eğitim kurumu olmaktır. Bu bağlamda fakültemizi değerli rektörümüz Prof. Dr. Mümin Şahin hocamızın destekleriyle fiziksel ve akademik olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Kaliteli ve çağdaş standartlarda bir tıp eğitimi, kaliteli sağlık hizmetinin verildiği, yeterli sayıda hasta çeşitliliğinin olduğu, uygun alt yapı ve cihaz imkanlarının bulunduğu, iyi organize edilen merkezlerde verilebilir. Bizler de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürerek Tekirdağ NKÜ’de ilk, Türkiye’deki yaklaşık 180 tıp fakültesi arasında 34. olarak akreditasyon belgemizi aldık. Bu belgenin bana nasip olmasının gururunu yaşıyor olmamla birlikte, bu belgenin alınmasında emeği geçen öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör ise, doktorluğun dünyanın en eski mesleği olduğunu ifade ederek, “Başta büyücülük ile başlayan gittikçe ilerleyerek bu günlere gelen bir mesleğin yeni üyelerisiniz. Tıp mesleği insan gibi yüce bir varlıkla ilgilenen bir meslek dalıdır. Bunun için de ilk günden itibaren insanı tanımaya başlayacaksınız. Doktorluk mesleği sürekli çalışmayı, bilgileri yenilemeyi, özveri gerektiren çok zorlu bir meslektir ki üzerine daha kutsal bir meslek tanımıyorum. Mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız önce insanı seveceksiniz” şeklinde konuştu.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de “Öğrencilerimize başladıkları bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah mezun olurken de bu kadar güzel ve güzide ortamda bir araya geliriz. Öğrencilerimizin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çok iyi bir eğitim alacağına inancım sonsuz. Emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise konuşmasında, “Her meslek kutsal, her meslek güzel fakat biz insanların önemi çok farklı. Dolayısıyla hekimlik bu nedenle diğer meslek dalları içerisinde bir adım öne çıkan bir meslek. Dolayısıyla siz kardeşlerim bugün törende bu kutsal mesleğin bir anlamda zırhı olarak beyaz önlüğünü giymiş olacaksınız. İnşallah türlü başarılara imza atarsınız. Türkiye Cumhuriyeti doktorlarına yakışır şekilde buradan mezun olursunuz” dedi.

Tekirdağ Namık Üniversitesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği eğitim öğretim çizgisinde her geçen gün üniversite hayatında kendinden fazlasıyla bahsettirmektedir diyen rektör Şahin; “URAP 2019 listesi açıklandı. Bu listede yine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak iyi yerlerdeyiz. Bu şekilde kalmaya da devam edeceğiz İnşallah. Burada öğretim üyelerimize çok büyük iş düşüyor. Bir yandan siz pırıl pırıl gençleri yetiştirirken bir yandan da makale yayınlanmak için uğraşıyorlar. O yüzden çok sağ olsunlar. Bugün bizlere emanet ettiğiniz kardeşlerimiz bizim emanetimizdir. Emanete sahip çıkmak bizim insani ve dini görevimizdir. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde doktor adayı öğrencilere de seslenen rektör Şahin, “Lütfen gençler ilk önce iyi ahlaklı arkadaşlar olun. Ailenizden aldığınız edebi lütfen devam ettirin. Araştırmaya ve sorgulamaya devam edin. Hipokrat yeminine sahip bir şekilde doktor olduktan sonra hastalarınız anneniz, babanız kardeşiniz olacakmış şekilde eğitiminizi lütfen alın. Yolunuz bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından NKÜ ve Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültelerini kazanan 165 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi. Beyaz önlük giydirme töreninin ardından Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik andını okumalarıyla program sona erdi.

TEKİRDAĞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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