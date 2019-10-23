70 yaşındaki kadın yıkım kararını duyunca yere kapanıp ağladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat halindeki hayvan barınağı için orman arazisinde bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Yıkımı izleyen yaşlı kadın, “Kış ayında şimdi hayvanlarımı nereye kapayacağım” diyerek gözyaşı döktü.

Süleymanpaşa ilçesi Kazandere Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Temizel'in ormanlık alana yaptırdığı betonarme yapının kaçak olduğu gerekçesiyle yetkili makamlarca yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen jandarma ve Orman İşletme Şefliği gözetiminde yıkım gerçekleştirildi. Yıkım esnasında yere kapanıp ağlayan Fatma Temizel, “Hayvanlarımın yeri yıkıldı, çok üzülüyorum. Yüzlerce küçükbaş hayvanım var. Bunları ben burada sağıp, evime gidiyordum. Şimdi ben hayvanlarımı nereye kapayacağım, nerede barındıracağım, ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Önümüz kış, evde de yerimiz yok. Hayvancıklar üşüyecek, yazık günah. Mecbur kaldım onlarla burada uğraşmaya. Tek istediğim hayvanlarıma yer olsun, başka bir istediğim yok. Bir çare bulun bana" dedi.

Hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen Fatma Temizel, sağ olduğu müddetçe hayvancılıktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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