(Özel) Çocukların ‘hobisi’ yürekleri ağza getirdi 4 katlı binanın çatısında güvercin yetiştiren çocuklar korku dolu anlar yaşattı

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Tekirdağ’da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların 4 katlı binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Kapaklı ilçesinde 3 çocuk, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıda güvercin yetiştirdiği öğrenilen çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 metre yüksekte tehlikeli hareketler sergiledi. Civardaki vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan çocuklar, adeta bir oyun gibi çatıda kuşları ile ilgilendi. Bir süre çatıda oyalanan çocukların kötü bir olay yaşanmadan bulundukları yerden inmesi yüreklere su serpti.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

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