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Stat çimleri Tekirdağ'dan

DHA

TEKİRDAĞ'da, 400 dönüm arazilerinde kültür çimi yetiştiren İbrahim ve Cengiz Kaçan kardeşler, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu Türkiye'deki birçok kulübün stadyum çimlerini de yetiştirmeye başladı.

TEKİRDAĞ'da, 400 dönüm arazilerinde kültür çimi yetiştiren İbrahim ve Cengiz Kaçan kardeşler, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu Türkiye'deki birçok kulübün stadyum çimlerini de yetiştirmeye başladı.
Tekirdağ'da çiftçilik yapan İbrahim ile Cengiz Kaçan kardeşler, yıllarca Süleymanpaşa ilçesinin kırsalındaki Bıyıkali Göleti yanındaki tarlalarına ayçiçeği, buğday, kanola ekerek geçimlerini sağladı. Daha sonra arazilerinin 50 dönümüne kültür çimi ekerek, çim üretimine başlayan kardeşler, yoğun taleple karşılaşınca, üretimi artırdı. Bugün yaklaşık 400 dönüm alanda kültür çimi üreten kardeşler, Türkiye'nin önde gelen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu kulüplerin stadyum çimlerini de yetiştirmeye başladı.
Cengiz Kaçan, yetiştirdikleri çimleri diğerlerinden ayıran özelliklerinden bahsederken, "Bizim ürettiğimiz çimlerde metrekaredeki bitki sıklığı var. Yoğun sıklıkta ekiyoruz. Ayrıca bitki hastalıklarına dayanıklı türlerle yapıyoruz. Saha çimini ise kumlu zeminde yetiştiriyoruz" dedi. Ektikleri çimlerin 6 ay gibi bir sürede satışa hazır hale geldiğini söyleyen Cengiz Kaçan, kültür çimine talebin oldukça fazla olduğunu ve siparişlere yetişemediklerini kaydetti.
Şirket merkezlerinin İstanbul'da bulunduğunu belirten Cengiz Kaçan, "Kültür çimini yetiştirmek oldukça ilgi isteyen bir üretim. Toprağı işleyip ekime hazır hale getirdikten sonra, tohumları serpiyoruz. Daha sonra kısa bir sulama işleminden sonra ekili alanlar üzerine file seriyoruz. Sulama işlemi için kullandığımız pompalar ve sistem tamamen otomasyonlu ve evimizden veya ülke dışından bile bir cep telefonu aracılığı ile uzaktan başlatıp durdurabildiğimiz bir sistem. Yani buraya gelmeniz gerekmiyor. Çimler yaklaşık 6 ay gibi bir sürede hazır hale gelince özel bir makine ile toprağa serdiğimiz filenin hemen altından kazıyarak rulo halinde alıyoruz. Daha sonra bunları paletler üzerine istifleyip kamyonlarla müşteriye gönderiyoruz" dedi.
Futbol stadyumlarının yanı sıra belediyelere de özel çim üretimi yaptıklarını ifade eden Kaçan, "Biz buradan Antalya hariç Türkiye'nin her bölgesine kültür çimi satıyoruz. Şu anda ekili alan büyüklüğümüz, 400 dönüm civarındadır. Duruma göre bu alanları daha da genişletebiliriz" diye konuştu..

TEKİRDAĞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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