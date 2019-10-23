Çorlu Belediyesinin 2020 yılı bütçesi belli oldu

Çorlu Belediyesi Ekim ayı ek meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi görüşüldü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumunda görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 ücret tarifesi ve 2020 yılı bütçesi görüşüldü. 2020 yılı ücret tarifesi ve bütçesini içeren Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Belediye Meclisinin bilgisine sunulduktan sonra 2020 yılı bütçe kararnamesi, kurumsal kodlama düzeyinde fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde birim bütçeleri, gelir bütçesi ve finansmanın ekonomik sınıflandırma planları ile 3 aylık dönemleri kapsayan ayrıntılı harcama ve finansman programları Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından okunarak madde madde oylandı. Yapılan oylamalar neticesinde 2020 yılı bütçesi ve 2020 yılı ücret tarifesi Belediye Meclisi tarafından karara bağlanırken, belediyenin 2020 yılı bütçesi 210 milyon 617 bin Türk Lirası olarak kabul edildi.

Toplantının sonunda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bütçe çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, 2020 yılı bütçesinin Çorlu’ya hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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