Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçede yaşayan Erkan Atalar, "Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz" dedi. Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, "Geçen yıl da vardı ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, Ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda" diye konuştu.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.





TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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