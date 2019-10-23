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Ergene’de 100. Yıl Gençlik Parkı açılıyor

İHA

Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi’ne yaptırılan 100. Yıl Gençlik Parkı, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından hizmete açılacak.
Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi’ne yapılan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından saat 12.00’de açılışı gerçekleşecek olan 100. Yıl Gençlik Parkı, vatandaşların çocukları ile birlikte en iyi şekilde zaman geçirecekleri sosyal alanlardan birisi olacak. Toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan 100. Yıl Gençlik Parkı’nda 3 bin 380 metrekare yeşil alan, bin 700 metrekare beton yol, 580 metrekare yürüyüş yolu, çocuklar için 645 metrekare kauçuk oyun alanı, 13 adet kamelya, 50 adet oturma bankı, 1 adet çay ocağı, baybayan ve engelli tuvaleti, alan içinde bulunan bin 200 ağaca ek olarak bin 827 adet ağaç, farklı oyun grupları, spor aletleri, trambolinler, engellilere yönelik aletler, aydınlatma ve sulama sistemleri yer alıyor.
Vatandaşların en iyi şekilde zamanlarını geçirecekleri sosyal alanlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene Belediyesi olarak göreve gelir gelmez Ergenemizi her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın zamanlarını en iyi şekilde geçirecekleri, çocuklarımızın doyasıya koşup eğlenebilecekleri oyun oynayacakları yeşil alanlar oluşturuyoruz. Yapmış olduğumuz bu güzel projede vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın güvenli bir alanda oyun oynamalarını sağlayacak tüm ayrıntılara özen gösterdik. Sevgi kenti Ergenemizde vatandaş odaklı çalışmalarımız ile sosyal alanlarımızın sayılarını arttırarak çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize değer katan alanlar oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz” dedi.
Başkan Yüksel, 29 Ekim Salı günü saat 12.00’de yapılacak parkın açılışına tüm vatandaşları davet etti.

TEKİRDAĞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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