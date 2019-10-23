Kurallara uymayan pazarcıya ceza

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında düzen ve intizama uymadığı belirlenen pazarcı esnafına idari para cezası ve tezgah kapatma cezası uygulandı.

Çorlu'da pazar yerlerinin düzen ve intizamının sağlanması için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yapan pazarcı esnafı hakkında işlem gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların kaliteli hizmete ulaşabilmesi için kurallara uymayan esnaflara gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi. Başkan Sarıkurt, "Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince 2019 yılında 47 pazarcı esnafı hakkında ara geçiş yollarının ihlali, fiyat etiketlerinde usulsüzlük, pazar yeri ve belgesi olmadan tezgâh açma, atık malzemelerinin belirlenen şekilde toplanmaması, müşteriye tezgahta sözlü ve fiili hakaret ettikleri sebebiyle idari para cezaları uygulandı. Ayrıca Atakent Kapalı Pazar Yeri’nde 4 adet pazarcı esnafına ara geçiş yollarını ihlal ettikleri nedeniyle Belediyemiz Encümeni bir hafta süreyle pazar yerinde faaliyetten men cezası vererek, tezgah açmalarına izin vermedi. Pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, vatandaşların ilk elden sağlıklı gıdaya ve ürünlere ulaşabilmesi için ekiplerimiz denetimlerini sürdürecekler. Bu kapsamda pazarcı esnaflarımızın cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalmamaları için tüm kural ve yönetmeliklere uymalarını önemle rica ediyorum. Kurallara uyulduğu sürece hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız mutlu olacaklar. Bu da sağlıklı bir alışverişi beraberinde getirecektir” dedi.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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