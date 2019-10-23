TEK\u0130RDA\u011e da, ka\u00e7ak olarak avlanan 2 ton midye ele ge\u00e7irildi. Midyelerin Marmara Denizi\u00b4nin \u00e7e\u015fitli noktalar\u0131ndan avland\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.Tekirda\u011f Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Deniz Liman \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ne ka\u00e7ak yollarla midye avland\u0131\u011f\u0131 ve bu midyelerin bir ara\u00e7 ile sat\u0131\u015fa g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc y\u00f6n\u00fcnde ihbar yap\u0131ld\u0131. Bunun \u00fczerine harekete ge\u00e7en polis ekipleri, ka\u00e7ak midyelerin ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kamyonetin plakas\u0131n\u0131 belirleyerek, ge\u00e7i\u015f g\u00fczergah\u0131nda \u00f6nlem ald\u0131.Polisin, Beyazk\u00f6y civar\u0131nda durdurdu\u011fu 22 AN 551 plakal\u0131 kamyonette yap\u0131lan aramada, 2 ton akivades midyesi ele ge\u00e7irildi.Ara\u00e7ta bulunan 2 \u015f\u00fcpheliye 1380 er lira para cezas\u0131 uygulan\u0131rken, ele ge\u00e7irilen canl\u0131 midyeler polis taraf\u0131ndan denize b\u0131rak\u0131ld\u0131.