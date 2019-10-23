Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı planlı çalışmada, örgütle bağlantısı bulunan kişileri tespit etti. Şüphelilerin Çerkezköy ilçesinde örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirleyen polis, belirlediği adreslere operasyon düzenleyip H.E., K.S., R.D., M.A.S., A.E.H. ve M.R.E.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
TEKİRDAĞ
23 Ekim 2019 Çarşamba
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