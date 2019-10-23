Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı planlı çalışmada, örgütle bağlantısı bulunan kişileri tespit etti. Şüphelilerin Çerkezköy ilçesinde örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirleyen polis, belirlediği adreslere operasyon düzenleyip H.E., K.S., R.D., M.A.S., A.E.H. ve M.R.E.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

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