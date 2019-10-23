İlkokul öğrencileri sokak hayvanlarına kulübe yaptı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencileri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sokakta yaşam mücadelesi veren kedi ve köpekler için kulübeler yaparak ilçedeki sitelere, caddelere ve sokaklara dağıttı.

75'inci Yıl İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri kış aylarında sokakta kalan ve barınacak yer bulamayan sokak hayvanlarını gördükten sonra kedi ve köpekler için kulübe yapmaya karar verdi. Malkara´da hayvanseverler tarafından hayata geçirilen 'Pati Kardeşin' projesi yöneticisi Özlem Esen ile 75'inci Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Hülya Tarih'in de destekleriyle öğrenciler plastik geri dönüşüm malzemelerinden kulübe yapmaya başladı. Öğrencilerin yaptığı 20 kulübe, kurumların bahçelerine, sitelere, cadde ve sokaklar olmak üzere hayvanların bulunduğu yerlere konuldu. Öğrenciler ayrıca yaptıkları kulübelerde barınacak hayvanların aç kalma ihtimaline karşı harçlıklarından arttırdıkları paralarla mama aldı.

Öğrencilerden Berk Gülmez, "Yaptığımız kulübelerden bir tanesini bizim sitenin bahçesine koyduk. Bu projemizi arkadaşlarımızda örnek alsın. Biz hayvanları çok seviyoruz, herkes sevsin" dedi. Deniz Karabulut ise "Biz arkadaşlarımızla hayvanları çok seviyoruz ve onlar için kulübe yaptık. Şimdi yaptığımız kulübeleri dağıtıyoruz. Yanlarına yemlik ve sulukta koyuyoruz. Şimdi ise hayvanların koyduğumuz yemlik ve suluklara gelmesini istiyoruz" dedi.



TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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