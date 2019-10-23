Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik

çalışma yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerden bazılarının Çerkezköy ilçesinde olduklarını belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda H.E., K.S., R.D., M.A.S., A.E.H. ve M.R.E. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, 3 bin 500 TL ve bin dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:26

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.