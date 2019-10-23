Başkan Yüksel, Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Perşembe Pazarı alanında düzenlenen etkinliğe katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin kurmuş olduğu stantta vatandaşlara boza ikramında bulundu. Yüksel, “Bu güzel şenliğe Ergene Belediyesi olarak bizlerde Türkiye’ye ve dünyaya nam salmış bozamız ile katıldık ve vatandaşlarımıza ikram ettik” dedi.

Başkan Yüksel, "Tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünü de kadınlar omuzluyor. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir. Kadın çiftçilerimizi destekleyerek tarla, bağ ve bahçelerimizi yeşertmeliyiz" dedi.

Stantları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Yüksel’i vatandaşlar yoğun bir sevgi seli ile karşıladı.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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