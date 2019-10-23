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Başkan Yüksel, Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı

İHA

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı.

Başkan Yüksel, Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldı.
Süleymanpaşa ilçesi Perşembe Pazarı alanında düzenlenen etkinliğe katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin kurmuş olduğu stantta vatandaşlara boza ikramında bulundu. Yüksel, “Bu güzel şenliğe Ergene Belediyesi olarak bizlerde Türkiye’ye ve dünyaya nam salmış bozamız ile katıldık ve vatandaşlarımıza ikram ettik” dedi.
Başkan Yüksel, "Tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükünü de kadınlar omuzluyor. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir. Kadın çiftçilerimizi destekleyerek tarla, bağ ve bahçelerimizi yeşertmeliyiz" dedi.
Stantları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Yüksel’i vatandaşlar yoğun bir sevgi seli ile karşıladı.

TEKİRDAĞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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