Özel yetenekli öğrenciler için işbirliği protokolü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu arasında bir protokol imzalandı. İmza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı. Törende konuşan Rektör Şahin, “İmzalan protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özel yetenekli öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almalarına yardımcı olmak, onlara destek olmak bizim için çok önemlidir” dedi.

İşbirliği protokolü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını kapsıyor.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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