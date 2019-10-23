Velimeşe bozası yöresel ürünler fuarında tanıtıldı

Ergene Belediyesinin tanıtımına son derece önem verdiği Velimeşe bozası, Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda tanıtıldı.

Ergene’nin geleneksel değeri olan boza, Antalya’da 23 Ekim’de başlayan ve 27 Ekim’e kadar açık kalacak olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında Tekirdağ Kalkınma Ajansı ve Ergene Belediyesi öncülüğünde katılımcılara tanıtılıyor. Dünyanın tek yöresel ürünler fuarı olan YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya’da buluşturdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile 10.’su düzenlenen ve Türkiye’nin yedi bölgesinden yöresel ürünlerin tanıtıldığı bu büyük organizasyonda Ergene Belediyesi de Velimeşe bozasının eşsiz lezzeti ile fuarda yerini aldı. Fuarda bulunan katılımcıların en çok rağbet gösterdiği Velimeşe bozası, tadı ile fuarda bulunan diğer ürünlerin bir adım önüne geçiyor.

TEKİRDAĞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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